Morta bimba di 2 anni chiusa in auto con 42 gradi Il papà | C’era l’aria condizionata accesa

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una bambina americana di dueè tragicamente deceduta dopo essere rimastain un’sotto il sole, con temperature che raggiungevano i 42. L’episodio è avvenuto martedì 9 luglio a Marana, a nord di Tucson, in Arizona. Il padre, Chris Scholtes, 37, ha dichiarato alla polizia di essere rientrato a casa lasciando la macchinaconin funzione e la figlioletta all’interno. Intorno alle 16, uscendo di nuovo, ha scoperto che l’si era spenta e la bambina era priva di coscienza. Ha immediatamente chiamato i soccorsi.Leggi anche: Neonata di 4 mesiper il caldo: era in barca con i genitori,no 49La corsa disperata in ospedale La bambina è stata trasportata d’urgenza al Banner University Medical Center di Tucson, dove lavora sua madre Erika Scholtes, 35, come anestesista.