Morgan rompe il silenzio lo sfogo in piena notte

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha rotto ile, in, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social riguardo le recenti accuse che lo vedono coinvolto in merito alla sua ex fidanzata, Angelica Schiatti. “Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me“, ha scritto. La denuncia di, portata alla luce da Selvaggia Lucarelli, ha scatenato una serie di reazioni a catena nel mondo delle celebrità culminate con la decisione di Warner Music Italy di interre ogni rapporto contrattuale con lui. Anche la Rai ha preso le distanze, comunicando che “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista“. Lodinon è così tardato ad arrivare.