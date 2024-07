L’obiettivo è la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal calcio a 5 a quello a 11. Andrea Varoli torna a fare il presidente. In passato era stato dirigente del calcio a 5 con la Giampaoli, da martedì è il nuovo presidente di un Castelfidardo neopromosso in D dopo due stagioni in Eccellenza. Varoli ritrova Massimiliano Marchegiani, nuovo socio di maggioranza, ma stavolta entrambi da dirigenti della società fidardense formando, insieme a Baleani, Pigini e Testoni, il nuovo consiglio direttivo. "Marchegiani lo portai a giocare nella Giampaoli da giovanissimo - confida Varoli -. Poi io fui costretto a lasciare per motivi di lavoro visto il trasferimento fuori regione, ma Marchegiani continuò e per una decina di anni fu capitano della Giampaoli". Varoli ha ritrovato nella città della fisarmonica anche Paolo Testoni.