L’impegno di Francesco Giubilei | La destra ha tante anime ma occorre formare i giovani

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuovo incarico di prestigio per il cesenate. E’ appena stato nominato direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale. Ruolo che per il trentaduenne editore va ad arricchire un denso curriculum tra politica e cultura. E’ infatti presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura, professore a contratto all’Università Giustino Fortunato di Benevento, ha svolto una fellowship all’MCC di Budapest, collabora con "Il Giornale" ed è membro dell’editorial board della rivista "The European Conservative". Ha pubblicato dieci libri tradotti negli Stati Uniti, in Spagna e Ungheria ed è stato membro del Comitato Scientifico sul futuro dell’Europa del governo italiano e Consigliere del Ministro della Cultura Sangiuliano.