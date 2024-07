La Lega blinda il Ponte sullo Stretto | chi protesta rischia fino a 27 anni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Chi intende manifestare contro ilo contro la Tav, o, in generale, contro una “grande opera infrastrutturale”, sappia che rischierà una pena detentiva che potrebbe arrivarea quasi 27di carcere. È l’effetto (perverso) dell’emendamento approvato ieri dalle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera al Ddl Sicurezza. Paradossalmente, a presentare l’emendamento fatto proprio dalla maggioranza, il leghista Igor Iezzi, quello sospeso per aver aggredito in aula il colM5s Leonardo Donno. Sommando tutte le aggravanti, si arriva a 27Il testo, in pratica, prevede un’aggravante del reato di resistenza a pubblico ufficiale, che fa aumentare la pena di un terzo nel caso in cui la violenza o la minaccia sia “commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”.