Incidente nella Galleria Avellola | traffico in tilt code di un’ora

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pesanti disagi alla circolazione stradale a seguito di un sinistro accaduto attorno alle 10 e 30 oggisulla Statale 7 Appia in direzione Stadio. Per cause in corso d'accertamento un'auto è venuta a collisione con un autotreno finendo la propria corsa di traversosede stradale sulla corsia di sorpasso. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, tuttavia la circolazione ne ha molto risentito tanto che per circasi è formata una lunga fila sulle rampe d'accesso alla. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso.