Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale poi lancia una frecciata velenosissima | Certe persone è meglio…

(Di giovedì 11 luglio 2024), che da poco ha aperto un profilo Onlyfans, ha vissuto una brutta esperienza: come lui stesso ha raccontato tramite una Storia su Instagram ha rivelato di essere statoina causa di un’emorragia interna. “Sono tipo dj Khaled quando dice another one ma con le emorragie interne” – con questa frase, accompagnata da una foto dove con una mano si copre gli occhi e con l’altra fa il segno della vittoria, ha voluto informare ma anche tranquillizzare i suoi fan, rassicurando che la situazione è al momento sotto controllo.in, che stoccata ai “nemici”ha raccontato cos’è successo tra le sue Storie, in una delle quali ha ringraziato di cuore i dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna e l’hanno rimesso a posto prima che fosse troppo tardi.