Fedez in ospedale per una emorragia interna | la foto e le parole del rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) È statostesso a postare unadal letto di. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie in interno”, ha scritto ilche, con tono ironico, ha voluto così anche tranquillizzare i suoi follower. Poi ha postato una parte di un testo di una possibile canzone: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato” e ha scritto “pensare che l’ho scritta ieri notte“, con riferimento “ai buchi allo stomaco” e a quello che gli è capitato poco dopo. Infine, la rassicurazione in un’altra story: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’prima che fosse troppo tardi per fortuna”.