E’ iniziata la Pet Therapy in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Partito il percorso di Petall’"Principe di Piemonte" di Senigallia. A seguito di accordi intercorsi con la Direzione Medica Ospedaliera, presso la Unità operativa di Oncologia - diretta dal Dr. Massimo Marcellini – è iniziato ieri il percorso di Peta favore dei pazienti ricoverati in Day Hospital nella Uosd Terapia Medica Oncologica. Il progetto è a cura dell’educatore ed istruttore cinofilo Cristiano Bellissimo, coadiutore del cane e certificato con esame di idoneità sostenuto presso il Ministero della Salute ed è stato reso possibile grazie al gentile contributo della famiglia Giovanni Rocchetti. Sono previsti due incontri mensili, uno ogni due settimane, dalle 11 alle 13, per un periodo di 6 mesi. Dopo la prima esperienza di "uso terapeutico degli animali da compagnia" che si è svolta con grande successo e che ha mostrato come i pazienti possano giovarsi dell’ausilio degli animali come supporto ai loro percorsi di cura, è stata accolta con entusiasmo la proposta di ripetere quest’anno il percorso con i pazienti oncologici.