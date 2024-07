Ciro Immobile l’addio più doloroso | il calciomercato della Lazio e i tormenti di Lotito e dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancora polemiche. Ancora. Ancora. Questa volta l’oggetto è, ma che da mesi la situazione in casa biancoceleste non sia delle più rosee è abbastanza evidente. Prima il caso Luis Alberto, poi quello di Tudor. Ora tocca all’attaccante, che andrà al Besiktas ma cheha faticato a lasciar partire, perché non vedeva un’offerta congrua. Che per un giocatore di 34 anni, con soli 7 gol nell’ultima stagione e qualche problema fisico alle spalle, non poteva essere di 10 milioni di euro. Almeno per il club turco. Ma cosa è successo? Qualche giorno fa, l’agente diha ricevuto un’offerta importante: un ricco biennale che, di fatto, l’attaccante ha accettato nel giro di 24 ore. Contratti già pervenuti, ma ovviamente non firmati, perché a dare il via libera deve essere la società.