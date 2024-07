Cina | treni navetta su scogliere offriranno esperienze di viaggio senza precedenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nanchang, 11 lug – (Xinhua) – Riuscite a immaginare di prendere un trenolungo una scogliera, invece di camminare per ore fino alla cima di una montagna, alla ricerca di un angolo di ripresa perfetto? Questa scena cosi’ emozionante si trasformera’ presto in realta’. Un lotto di 30a unita’ multipla elettrica (EMU), che fanno parte del cosiddetto “sistema die binari panoramici monorotaia sopraelevati nelle zone montane”, e’ stato consegnato oggi all’area panoramica montuosa di Dajue, nella contea di Zixi, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Con piu’ di un terzo del percorso turistico lungo 11,8 chilometri che si snoda lungo una scogliera, i“sospendono” i visitatori in aria a un’altezza compresa tra 850 e 1.