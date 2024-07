Chi l’ha Visto? parla la mamma di Alex Marangon | emersi nuovi dettagli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 11 luglio 2024) News tv. “Chi?”,ladi. Inquesti giorni la storia di i, il barman 25enne originario del trevigiano che ha perso la vita durante un ritiro spirituale in cui avrebbe assunto dell’ayahuasca o un decotto allucinogeno, ha fatto letteramente il giro del mondo e anche la trasmissione di Rai 3 Chi? si è occupata del caso. Federica Sciarelli ha ascoltato le parole delladi, attraverso le quali sono. ( dopo le foto) Leggi anche:, perchénno ucciso: l’ipotesi Leggi anche: “Tu si que vales”, al via le registrazioni: tutto sulla nuova stagione Leggi anche: Fiorello, “Addio alla Rai”: il rumors che fa tremare la Tv Leggi anche: “Reazione a Catena”, icampioni sono le Teste di Serie: chi sono e quanto hanno guadagnato “Chi?”,ladiFederica Sciarelli a Chi? si è occupata del caso di, il barman 25enne originario del trevigiano che ha perso la vita durante un ritiro spirituale in cui avrebbe assunto dell’ayahuasca o un decotto allucinogeno.