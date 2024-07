Calò è arrivato Ora si aspetta Antonucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giacomo, ieri, era a Cesena per sostenere le visite mediche, questa mattina concluderà i test e poi da domani – oggi pomeriggio è previsto riposo, c’è una solo seduta di allenamento al mattino – si unirà ai nuovi compagni. Il playmaker triestino, classe 97, diventa quindi la seconda operazione in entrata per il Cavalluccio e per le prossime ore si attende anche la nota ufficiale della società. Continuano, intanto, i contatti con lo Spezia per portare in Romagna l’attaccante Mirko. Ieri, però, il classe 99 ex Victoria Setubal ha pubblicato una foto, quasi subito ritirata, sul suo profilo Instagram, con la maglia del Cosenza, squadra in cui ha militato negli ultimi sei mesi dello scorso campionato. Questo ha fatto pensare ad un affondo dei calabresi che sarebbero comunque felici di riaverlo in rosa, soprattutto dopo l’arrivo di mister Alvini che nella prima parte della stagione, quando entrambi erano a La Spezia, lo ha sempre schierato titolare.