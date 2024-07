Caldo mai visto | oltre 160 milioni di persone alle prese con temperature record

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 luglio 2024)altissime in tutto il mondo stanno mettendo a dura prova la vita di tutti i giorni, causando anche alcuni morti Ogni giorno aumentano le. L’afa si fa sentire, l’umidità rende impraticabili le vie cittadine. Una situazione che da anni siamo abituati a vivere, ma che ogni anno si fa sempre più difficile e insostenibile. Nelle case e negli uffici spopolano condizionatori, umidificatori e ventilatori, per dare quella rinfrescata necessaria per aver lucida la mente e aumentare la voglia di fare le cose. Sarà bene abituarci a queste condizioni, perché le notizie che arrivano sono tutt’altro che rasserenanti. Ilrischia di peggiorare, il termometro è destinato a salire ancora, toccando in alcuni casi addirittura quota 40.