Cabal-Inter possibili cifre e chiusura! Altre due squadre su di lui

(Di giovedì 11 luglio 2024)è l’ultimo nome per la difesa dell’, difensore del Verona che può rientrare nell’ottica del sostituto di Buchanan. Pedullà, da Sportitalia, indica quanto è emerso dall’incontro avvenuto oggi fra Ausilio e l’entourage del difensore. IL NOME NUOVO – Giovane, mancino, che può giocare sia in fascia sia come terzo di difesa, costo non elevato. Juan Davidrientra fra i “canoni” del difensore che vuole acquistare l’, come da caratteristiche indicate da Piero Ausilio nei giorni scorsi. Il colombiano ha concluso la sua seconda stagione al Verona, dove ha totalizzato trentaquattro presenze tutte in Serie A ma è diventato titolare solo dallo scorso mese di gennaio.fra le opzioni dell’: oggi incontro L’IPOTESI – Come già segnalato in serata, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro fra lo stesso Ausilio e l’entourage del giocatore.