Appello di 20 ex capi di Stato ai leader del G20 | Sostenete la proposta del Brasile per la tassazione degli ultra ricchi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quasi 20 exdie di governo dei paesi del G20 o a reddito più elevato, invitano con una lettera i loro successori attualmente in carica a sostenere un “nuovo accordo globale per tassare gli individuidel mondo” . Tra i firmatari compaiono l’ex presidente del Cile Michelle Bachelet, l’ex primo ministro svedese Stefan Löfven, l’ex primo ministro australiano Julia Gilliard, l’ex primo ministro francese Dominique de Villepin e l’ex presidente della Spagna José Luis Rodríguez Zapatero. Tra i destinatari il presidenteStati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il neo premier britannico Keir Starmer. Garantire che glipaghino la loro giusta quota “ridurrebbe la disuguaglianza e raccoglierebbe trilioni di dollari necessari per gli investimenti nella politica industriale e per una transizione giusta”, si legge nella lettera.