Andrò alla Bocconi Economia nel mio futuro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sara Isidori, neodiplomata al liceo Dante Alighieri, che indirizzo di studi ha frequentato? "Ho concluso il liceo linguistico con il curriculum EsaBac, che permette il conseguimento del titolo di studio anche in lingua francese". Pensa che grazie a questo doppio titolo avrà migliori opportunità in campo lavorativo? "Inspero di sì ma per oraa studiareall’università". Che città ha scelto per la formazione universitaria? "Mi sono iscritta a Milano,. Ho già superato il test di ammissione a gennaio, è stato difficile ma gratificante". Si trasferirà con degli amici? "Purtroppo no, abbiamo scelto facoltà in città diverse. Infatti ciò che mi mancherà di più sarà la routine scolastica quotidiana e il poter vedere tutti i giorni le mie amiche".