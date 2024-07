Accordo su difesa tra Italia e 3 Paesi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 luglio 2024) 17.03 Il ministro della, Guido Crosetto, ha firmato una lettera di intenti riguardante lacoi suoi omologhi di Francia, Germania e Polonia, a margine del vertice Nato di Washington. La lettera si riferisce al cosiddetto Elsa (European Long Range Approach), un piano finalizzato a "migliorare la nostra capacità come europei di sviluppare, produrre e fornire capacità nel campo degli attacchi a lungo raggio, che sono estremamente necessarie per scoraggiare e difendere il nostro continente", si legge in una nota.