Uomini e Donne ex corteggiatrice risponde a chi la critica per il peso | Non esiste solidarietà femminile perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una exdiè intervenuta sui suoi social riguardo a delle critiche ricevute riguardo al suo, da parte di alcuni utenti sul web. Si tratta di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, che ha volutore a chi la ha aspramenteta riguardo al suo fisico. La exdi, ha volutore agli haters con delle storie, riportando il commento di una di loro che la accusava di pubblicare contenuti in cui si vedevano dei difetti fisici per avere maggiore hype sui social. Chiara ha risposto a questo commento: CHIARA SA DI ESSERE IN SOVRAPIl mio profilo è attivo senza fare gossip e trashate proprio perchè ogni giorno tratto argomenti più o meno importanti. Le persone come te sono il cancro di questa sociaetà e fosse per me potresti scoppiare in aria.