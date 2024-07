Ucraina Indo Pacifico e unità dell’Alleanza Blinken inaugura il Nato Public Forum

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dal 9 all’11 luglio 2024, i capi di Stato e di governo dellasono riuniti a Washington DC per affrontare le sfide del contesto di sicurezza internazionale nell’immancabile appuntamento delSummit. In concomitanza, oggi è iniziato il, un’occasione per l’Alleanza di incontrare la società civile. Ilpuò essere seguito su Formiche.net, media partner italiano, in diretta dal 10 luglio fino a giovedì 11 luglio. A dare il via all’evento è stata un’intervista tra Heather A. Conley, presidente del German Marshall Fund, e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony. Il Segretarioha sottolineato l’importanza storica di questo momento, ricordando come la, fondata 75 anni fa, rappresenti oggi l’alleanza più longeva della storia.