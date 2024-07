Torricella accusa | rapina aggravata arrestati due minorenni Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel corso del weekend, idella Stazione di Lizzano in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato due 17enni del posto, presunti responsabili di. Sabato 6 luglio, a, quello che sembrava un tranquillo pomeriggio estivo come tanti veniva bruscamente scosso da unain un esercizio commerciale. Due soggetti col volto coperto da passamontagna, avrebbero fatto irruzione all’interno di una tabaccheria della piccola città jonica dirigendosi immediatamente verso il registratore di cassa, dal quale si sarebbero impossessati circa 600 euro in contanti. I due giovani, nel guadagnarsi la via di fuga, avrebbero avuto una colluttazione con la dipendente, unica persona presente in quel momento nel locale, la quale, nel parapiglia, sarebbe riuscita anche a togliere il passamontagna dal volto di uno dei due, che riuscivano comunque a fuggire in macchina con l’incasso sottratto.