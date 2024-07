Sugawara il giocatore accostato all’Inter sta per firmare con un’altra squadra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Yukinari, obiettivo di mercato dell’Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries nella finestra estiva di calciomercato, sta percon un altro club. LA DECISIONE – Yukinari, ex obiettivo di mercato dell’Inter, è virtualmente un nuovodel Southampton. Il calciatore giapponese, considerato come uno dei possibili sostituti di Denzel Dumfries in caso di suo trasferimento in estate, dovrebbenella giornata di oggi il contratto che lo legherà al Southampton per le prossime stagioni. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano, secondo il quale l’accordo con l’AZ Alkmaar è stato trovato per una cifra pari a 7 milioni di euro più bonus.non più nel mirino dell’Inter: decisive la scelta di Dumfries! FATTORE CHIAVE –non è più stato nei radar dell’Inter a causa della decisione di Dumfries di sposare la causa nerazzurra anche per le prossime stagioni, rinunciando a pretese economiche più elevate rispetto a quelle accettate d