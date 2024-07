Sodini nuova partnership con Glint

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rivoluzione digitale per: lastrategica con. Nasce una collaborazione per ottimizzare e far crescere il canale di vendita online di, migliorando l’esperienza utente e riducendo i costi di gestione L’eCommerce Business Partnerannuncia la sua collaborazione con, marchio leader nel mondo del Fashion Jewellery Made in Italy. Unache mira a rivoluzionare l’eCommerce del brand, migliorando gestione, ottimizzazione e crescita del canale di vendita online. Il progetto, in collaborazione con Storeis, vedràimpegnato sia a livello operativo che strategico, con un approccio consulenziale.potrà contare su un team di specialisti che gestirà a 360° l’eCommerce management, dall’ottimizzazione del negozio online all’email marketing.