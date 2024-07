Shein pronta a investire in Europa e UK prima dell’entrata in vigore dei dazi doganali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo l’introduzione, in accelerata rispetto ai soliti tempi delle normative europee, deianche per gli ordini inferiori a 150 euro,agisce. Il colosso del fast fashion ha deciso diine nel Regno Unito. La comunicazione arriva direttamente dalla sede di Singapore. E così, l’azienda si prepara ad una possibile quotazione in borsa su Londra. Il brand era già oggetto di pesanti critiche, sia per la questione ecosostenibilità, sia per la questione dei. Così, ha già agito spostando alcune aree di sourcing di alcuni capi di abbigliamento più vicini ai mercati occidentali. Il risultato ha portato importanti acquisizioni di mercato. Inpoi molti capi arrivano dalla Turchia. In generale, la filiera di produzione coinvolge circa 5400 fornitori, sparsi nella regione di Guangzhou, in Cina.