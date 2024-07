Rottamazione quinquies per le cartelle esattoriali le opzioni al tavolo di governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’idea di unadellesta prendendo piede tra i piani del, che sta cercando soluzioni per incrementare le entrate fiscali. Laquater, iniziata nel 2023, ha permesso a molti contribuenti di sanare i debiti con il Fisco, riducendo legrazie all’eliminazione di sanzioni e interessi per i debiti contratti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Dopo il parziale insuccesso dellaquater, che ha portato solo 200 milioni di euro invece dei 300 milioni previsti, si pensa alla. Al momento, l’ipotesi di unarimane non confermata. Ilsembra intenzionato a esplorare questa possibilità come alternativa a ulteriori proroghe dellaquater.