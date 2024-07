Roma terrorizza la ex e poi le fa esplodere il cofano dell’auto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prima la minaccia e la perseguita, poi fauna bomba carta sul. Un 32enne è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato Vescovio, unitamente al personale della Squadra Mobile, con l’ausilio degli artificieri della Questura di, perché trovato in possesso di materiale esplosivo e armi. materiale che i poliziotti hanno trovato in casa del 32enne – ilcorrieredellacitta.comNello specifico, l’uomo, dopo la fine di una relazione con una donna, ha iniziato a minacciarla e a spaventarla con appostamenti sotto casa di un’amica dove lei aveva trovato ospitalità, finché, nei gironi scorsi, gli investigatori sono intervenuti per una segnalazione di un’esplosione nei pressi del quartiere Trieste. I Vigili del fuoco hanno trovato una bomba carta sulGiunti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno notato che la macchina della donna era stata probabilmente danneggiata da una bomba carta posta sul