Obesità il nuovo schema per diagnosi e cura oltre il BMI

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mela o pera? Un medico francese, nel 1947, aveva chiaramente definito con un semplice esempio vegetale la differente distribuzione del tessuto adiposo nei maschi e nelle femmine. Nei primi la concentrazione adiposa si verifica soprattutto nell’area dell’addome, nelle seconde l’accumulo di cellule adipose contribuisce a formare curve meno spigolose, addolcendo fianchi e cosce. Oggi, a distanza di anni da quell’osservazione, la scienza riprende in considerazione l’e l’azione delle cellule adipose in base alla localizzazione nell’organismo. Fino al punto di indicare che non basterà solo l’indice di massa corporea, il cosiddetto BMI dalla sigla inglese Body Mass Index, per definire il quadro. Perché considerando solo questo dato si rischia di escludere molte persone che potrebbero avere giovamento da un approccio mirato.