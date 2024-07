Nuovo Consiglio per il Cardarelli | Siamo alla ricerca di associazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ildi amministrazione per gli Istitutidi Ripatransone apre il complesso a nuoveo enti che volessero svolgere la loro attività a Ripatransone, nell’osservanza del regolamento statutario con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, inerenti il terzo settore. Nel mese di febbraio scorso si è rinnovato ildirettivo della Fondazione di Partecipazione Istituti RiunitiEts, costituito dal presidente Giovanni Vagnoni, segretaria Benedetta Tiburzi, consiglieri Emanuela Consorti, Graziano Franchi, Ilaria Lahoz, Roberto Pasquali. Sei persone volenterose e motivate che a titolo gratuito vorrebbero far rinascere l’istituzione cara a tutti i ripani. L’imponente fabbricato di quattro piani, sede della Fondazione, è posto nel centro storico della città, confinante con l’ospedale in posizione panoramica.