Nuove accuse all’ex sindaco Festa | i chiarimenti del suo legale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’avvocato Luigi Petrillo, difensore del Dott. Gianluca, a commento dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari che ha raggiunto l’indagato, ed i cui contenuti vengono variamente somministrati in queste ore alla pubblica opinione, avendone ricevuto espresso mandato dal suo assistito, precisa quanto segue: 1. Gli atti posti a sostegno della misura cautelare eseguita stamane alle ore 6:35 non sono stati ancora posti a disposizione della difesa, sicché non è possibile, allo stato, valutare compiutamente la corrispondenza degli indizi di reato addebitati al materiale probatorio raccolto. 2. Ad un primo esame del solo provvedimento, preme tuttavia segnalare: a. Che non viene contestata al Dott.la condotta di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, non essendosi individuato alcun appalto o affidamento pubblico illecitamente aggiudicato, bensì quella ben meno grave di asservimento delle funzioni.