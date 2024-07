MotoGP Marc Marquez | Vincerò ancora un Mondiale Quest’anno spero di rimanere nella top3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laè andata ufficialmente in vacanza. Il mese di luglio servirà ai piloti per staccare la spina e ricaricare le pile in vista del ritorno in pista che, giova ricordarlo, è fissato per il fine settimana del 2-4 agosto in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone. Anche se effettivamente non siamoalla metà esatta del campionato, è già tempo di primi bilanci. Li ha fatti anche, in una lunga intervista rilasciata a DAZN. Il pilota spagnolo, approdatonel team Ducati Gresini, spiega quello che la gente si aspetta da lui: “Mi parlano di titolo. Ci sono stato vicino a livello di classifica, ma preferisco essere realistico. E, oggettivamente, non posso essere della partita se la domenica cado, se devo correre in difesa o commetto un errore.