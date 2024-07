Mosca ordina l’arresto in contumacia di Yulia Navalnaya la vedova di Alexei Navalny

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il tribunale distrettuale Basmanny dihatodell’oppositore russo, morto in carcere. È accusata di partecipazione a un’organizzazione estremista. Lo ha riferito all’agenzia Tass il servizio stampa del tribunale. “Yulia Borisovna è fuggita dalle indagini preliminari ed è quindi ricercata”, si legge in una nota del tribunale. Il termine della sua detenzione sarà calcolato dal momento dell’estradizione diin Russia, visto che vive all’estero, o dal momento del suo arresto in territorio russo. L’accusa contro di lei prevede una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione. La notizia è stata diffusa da Kira Yarmysh, una sua collaboratrice, e confermata dal tribunale con un breve comunicato.