Morgan nei guai fino al collo | l’ex fidanzata l’ha denunciato per stalking Selvaggia Lucarelli ha ricostruito la vicenda

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ancoraper: la sua exlo haperricostruisce i fatti. Tramite Il Fatto Quotidiano, la giornalista ha ripercorso tutti i fatti della: a denunciareè stata Angelica Schiatti, exdel cantante. La prima udienza è stata celebrata lo scorso 10 ottobre del 2023. Il processo non è andato avanti; al momento, sembra, l’obiettivo dei legali diè quello di cercare un accordo con i legali della difesa. Il prossimo incontro in Tribunale è previsto per il 13 settembre del 2024.perricostruisce i fattiha ripercorso tutto quello che è avvenuto aper via della sua exAngelica, che lo haper