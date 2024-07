Marito e moglie trovati morti in casa poi la scoperta da brividi sul loro cane

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ieri mattina sono statisenza vita una coppia di anziani che viveva in un’abitazione del quartiere Aurora, zona est di Udine. Si tratta di, rispettivamente del 1947 e del 1941. I due eranogià da qualche giorno, e icorpi sono statiin avanzato stato di decomposizione. A trovare i corpi sono stati i carabinieri avvertiti dai vicini. Ad attendere gli agenti, accanto ai corpi, il, un pastore tedesco. Leggi anche: La famosa influencer trovata morta in: lascia tre figli piccoli Leggi anche: Si schianta con l’auto e viene sbalzato sull’asfalto: una fine terribileinI corpi di Ivan Cozanin, 77 anni, e suaTatjana Bencan, 83, sono statisenza vita nelappartamento in via Bariglaria del quartiere Aurora, nella zona est di Udine.