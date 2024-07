Maita adesso può lasciare il Bari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mangraviti già in gruppo, Calò si unirà oggi e nelle prossime ore è atteso anche Mirko Antonucci, terzo colpo del mercato in entrata del Cesena. Ancora qualcosa da sistemare per il fantasista romano, sia sul suo contratto, ha un ingaggio pesante che il Cesena vorrebbe in qualche modo attutire, sia con lo Spezia. La società ligure vuole monetizzare e accetta il prestito ma con obbligo di riscatto a non meno di un milione e mezzo. Il Cavalluccio propone il titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto. Questi gli argomenti su cui si sta discutendo. Intanto Antonucci non si è presentato, esibendo un certificato medico, al primo allenamento dello Spezia, lunedì, facendo chiaramente intendere che vuole cambiare aria. Daarriva la notizia che Mattiaè in uscita e il Cesena non ha mai nascosto di essere interessato, è un fedelissimo di Mignani.