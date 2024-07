Lo scudo della Nato è solido come non mai Parola del comandante Cavoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Sono fiducioso sulle capacità militari dell’Alleanza Atlantica”. Con un’asserzione netta il generale Cristopher, a capo del comando europeo degli Stati Uniti esupremo delle forze alleate in Europa, risponde alla domanda del suo intervistatore, il senior fellow e direttore del Center on Europe and Eurasia dell’Hudson Institute Peter Rough, sulla capacitàdi fornire un’adeguata risposta militare in caso di fallimento dei meccanismi di deterrenza nei confrontiFederazione Russa. “Negli ultimi due anni l’Alleanza si è messa in moto per aumentare le proprie capacità e la propria readiness”, prosegue il militare americano, riportando il focus sulla sua abilità nel combattere un conflitto convenzionale su larga scala, che è stata la missione fondante dell’Alleanza Atlantica sin dalla sua nascita nel 1949.