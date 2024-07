L’insospettabile! Watkins manda l’Inghilterra in Paradiso | tutto sulla finale contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Delirio Inghilterra nei minuti finali di Euro 2024: Ollie, l’uomo inatteso, regala laalla squadra di Southgate. L’Olanda di Koeman ha giocato una partita nel complesso ordinata ma è stata condannata da un episodio neldella partita. Gli inglesi continuano a confermarsi sottotono e una piccola reazione nel primo tempo non cambia il giudizio sul rendimento della squadra di Southgate. In particolar modo non è passata inosservata un’altra prestazione sottotono di Bellingham: il calciatore del Real Madrid ha toccato pochissimi palloni e non ha fatto la differenza. L’olanda passa in vantaggio con un gol bellissimo Xavi Simons, talento 21enne. La reazione delè immediata e l’attaccante Kane sigla il pareggio su calcio di rigore.