La ricchezza mondiale cresce nel 2024 ma non in Italia | 14 i super miliardari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024)lanel, ma non indove il patrimonio medio per adulto è diminuito di quasi il 4 per cento. Sono questi i dati, non molto rassicuranti per il nostro Paese, che emergono Global Wealth Reportdi Ubs. A livello globale la, dopo il calo registrato nel 2022 (-3 per cento), torna a salire con una percentuale del 4,2 per cento trainata, principalmente, dalle aree Emea e Asia-Pacifico. Da segnalare, inoltre, che gran parte dellaè nelle mani di poche persone: sono 14 nello specifico idel mondo che possono vantare un patrimonioiore a 100 miliardi di dollari.laNelil Global Wealth Report di Ubs ha riscontrato, come detto, un aumento della, con il traino che arriva principalmente dalla crescita di Europa, Medio Oriente e Africa (+4,4 per cento) e dei Paesi dell’Asia e dell’Oceania bagnati dal Pacifico.