Inchiesta sul Cermec partiti cinque avvisi di garanzia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Massa Carrara, 10 luglio 2024 –disono il primo traguardo dell’della Guardia di Finanza partita mesi fa. Nel mirino i corsi di formazione “Industra 4.0” e i relativi crediti d’imposta di cuiSpa aveva beneficiato. Il dubbio degli inquirenti era che fossero corsi ‘fantasma’, una truffa. Dubbi che gli elementi raccolti in questi mesi avrebbero reso molto meno vaghi. Tanto pesanti da spingere il magistrato a firmare glidiarrivati qualche giorno fa a un ex dirigente e a quattro dipendenti, tre uomini e una donna.che individuano con precisione chi, secondo gli elementi raccolti, avrebbe indebitamente beneficiato di quei falsi corsi di formazione. Un’che riaccende l’attenzione giudiziaria in una fase delicata per ilche, dal gennaio 2023 sotto la guida dell’amministratore unico Lorenzo Porzano, sta cercando con fatica di ripianare il debito da 2,3 milioni di euro lasciato in eredità dalla precedente gestione.