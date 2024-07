Il nostro cane Ziggy si è tuffato dalla barca e la corrente lo ha portato via | la disperazione dei proprietari del labrador di 8 anni e il finale inaspettato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cinque ore a nuoto, sei chilometri percorsi tra le correnti del mare al largo di Pellestrina. Ildi otto, riesce a tornare sano e salvosua famiglia, che lo ha disperatamente cercato in ogni angolo dell’isola veneta. I due, Marinella Giaretta e Marco Ceccon hanno potuto riaccogliere il loro amico a quattro zampe diverse ore dopo la sua scomparsa, causa correnti e venti forti. Nonostante il grande spavento iniziale,ora sta bene. Come riporta Il Gazzettino, la vicenda è stata resa nota dal comitato territoriale “Lido Oro Benon”. Per i due, il giovanerappresenta parte integrante della famiglia. Residenti a Caldogno, in provincia di Vicenza, Marinella Giarretta e Marco Ceccon frequentano spesso il Lido e l’isola di Pellestrina, presso cui si sono recati con l’immancabile