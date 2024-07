Il Napoli smentisce voci di mercato su Di Lorenzo il comunicato del club | Sarà per molti anni il nostro Capitano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il, attraverso unufficiale, chiarisce la situazione dopo lesulla permanenza di Dinelazzurro. NOTIZIE CALCIO. La SSCha emesso unattraverso i suoi canali social per chiarire leriguardanti il futuro di GiovDiall’interno delazzurro. Nonostante le speculazioni degli ultimi giorni su un possibile addio del giocatore, smentite in parte dalle parole di Antonio Conte durante la sua presentazione ufficiale, persiste ancora incertezza in alcuni settori della stampa sportiva. La questione sembrava ruotare attorno a un presunto mancato accordo tra ile la società, un tema che ha alimentato diverse supposizioni e congetture. Ma la SSCha voluto mettere fine a queste speculazioni con una chiara dichiarazione: “Il Calciolegge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e GiovDi