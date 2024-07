Il ddl Nordio sulla giustizia diventa legge Ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con 199 sì e 102 no, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di. Il disegno diera stato approvato in Consiglio dei ministri il 15 giugno 2023. Di seguito i principali contenuti della riforma. Abrogazione dell’abuso d’ufficio Il provvedimento cancella dall’ordinamento l’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso di ufficio. L’abrogazione è stata auspicata per anni da sindaci, amministratori locali e dirigenti pubblici, colpiti da un reato piuttosto evanescente. Secondo i dati più recenti del ministero della, nel 2021 su 5.418 procedimenti per abuso d’ufficio si sono registrate soltanto nove condanne al termine delle indagini e diciotto condanne nella fase del dibattimento. “Penso che la grandissima parte degli amministratori, che magari hanno votato contro in ossequio a un ordine di scuderia, siano contenti e magari quando mercoledì sarà approvata questa riforma, apriranno una bottiglia di spumante”, ha dichiarato il ministrolo scorso fine settimana.