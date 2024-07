Horizon | An American Saga la distribuzione del Capitolo 2 slitta a data da destinarsi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo i risultati non particolarmente eccelsi ottenuti dalla prima parte,: An2 non arriverà nei cinema quando inizialmente previsto. Il2 dellacinematografica: Annon debutterà nei cinemai il 16 agosto, come inizialmente previsto. I risultati non eccelsi ottenuti ai box office dalla prima parte della storia hanno portato alla scelta di rimandare ladel seguito della storia. La cancellazione dellaL'obiettivo sembra quello di provare a sfruttare l'uscita in formato digitale del1, che avverrà il 16 luglio sul mercatoo, e la presenza nelle sale durante queste settimane, per aumentare l'attenzione e la curiosità degli spettatori.