Gianmarco Tamberi preoccupato | Le Olimpiadi non sono a rischio le gare di preparazione sì

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di come arriverà al 26 luglio, ma determinato a esserci.perché ha rimediato un infortunio che per due settimane lo terrà lontano da tutte ledialledi Parigi. Determinato perché è l’obiettivo che si è dato 3 anni fa e per il quale si è allenato ogni giorno., campione di salto in alto e oro olimpico a Tokyo, ha eseguito esami strumentali oggi per scongiurare problemi gravi al bicipite femorale che ieri lo ha fermato durante gli allenamenti. «Fortunatamentestate escluse lesioni muscolari, ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa del bicipite femorale probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo)», ha scritto il portabandiera olimpico, «i tempi di recupero dovrebbero essere in teoria piuttosto rapidi ma sicuramente dovrò sottopormi ad una settimana di terapie intensive e allenamenti differenziati».