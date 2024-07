Emergenza abitativa Fondi della Regione per 32 alloggi in affitto a canone calmierato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un bandoassegnaper la costruzione dida affittare nella cosiddetta fascia dell’housing sociale. Si tratta delle famiglie che non hanno i requisiti per accedere alle case popolari, ma che comunque per il loro reddito medio-basso hanno difficoltà a sostenere i costi del mercato libero. Il bando, rivolto a cooperative di abitazione, imprese costruttrici e loro consorzi, attraverso il quale lanel dicembre scorso aveva messo a disposizione 7 milioni di euro, consentirà di accrescere l’offerta con 140di Edilizia residenziale sociale, di nuova costruzione o recuperati su abitazioni esistenti, che saranno destinati alla locazione a. Nel dettaglio dei 140, dieci sono previsti a Bologna, 41 a Rimini, due a Montefiore Conca (Rn), sei a Ravenna, 44 a Sassuolo (Mo), cinque nel comune di Forlì e 32 in quello di Cesena.