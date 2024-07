È una famiglia olimpica I fratelli Lamberti a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)d’Italia ma ancheolimpici. È questo il caso dei nuotatori bresciani Michele e Matteo, figli dell’ex campione Giorgio e dell’ex nuotatrice Tanya Vannini. A 32 anni di distanza dall’ultima volta il nome deitorna a essere associato ai cinque cerchi olimpici. I due fanno infatti parte della fitta selezione azzurra del nuoto (dal 27 luglio al 4 agosto) composta da 36 atleti in cui, per la prima volta, oltre i, c’è anche una seconda coppia di: i pugliesi Luca e Marco De Tullio. La presenza dei, con la sorella Noemi, è un riscatto per tutta la, che finora non ha vissuto edizioni olimpiche indimenticabili. Papà Giorgio non riuscì a qualificarsi per le finali individuali a Seul nel 1988 a causa di un problema cronico alla spalla sinistra e della tensione degli esami di maturità.