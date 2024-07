datipercontare | statistiche e indicatori di genere per un PNRR equo è stato presentato il 9 luglio ma nasce qualche anno fa con una campagna lanciata da Period Think Thank per chiedere alle istituzioni di rendere aperti e pubblici i parametri volti a misurare il gap di genere Da allora ai risultati dell' analisi però non sembra essere cambiato molto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Ilnon rispetta la parità di»: è perentoria Giulia Sudano nel presentare idel reportedper un, in Senato. La presidente diTank, associazione che si occupa’eliminazione di tutte le forme di disparità e di violenza femminile, non ha dubbi: dai pochi dati che si possono analizzare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sta facendo quello che aveva promesso per le donne. «Certificazionea parità diin azienda, uno strumento importante» X Ilfa troppo poco per la parità diDall’, infatti, secondo l’organizzazione, emerge che il 57 per cento dei bandi sta derogando alla regola di riservare una quota di assunzionidonne e che solo un miliardo, su 194 totali dei fondi, èdestinato alla parità di