Da Pisa alla Cina per formare i caschi blu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si è appena concluso a Lanfang, nei pressi di Pechino, un corso di formazione delle forze di polizia impegnate nelle operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace (il cosiddetto Peacekeeping). Il corso è stato tenuto da Andrea de Guttry, professore ordinario di Diritto Internazionale della Sant’Anna, che da oltre 10 anni si occupa di formazione per rafforzare conoscenze e competenze dei poliziotti cinesi, impegnati in diverse missioni per conto dell’Onu. Professore, qual è stato il suo contributo a questo corso? "Mi sono occupato del quadro giuridico dal momento in cui si verifica un evento qualsiasi in uno Stato che chiede all’Onu di inviare iblu. Spiegando quali sono le componenti, il mandato dei poliziotti, le immunità, i privilegi fino ad arrivarechiusura di una missione".