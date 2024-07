Condannato il clan del riciclaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Condannate le quattro persone, componenti di una famiglia di imprenditori edili originari di Calcio, nella Bassa, finiti a processo con l’accusa di. Le condanne: 5 anni e quattro mesi per I.S., 47 anni, con residenza a Calcinato e domicilio a Sorengo, ritenuta dall’accusa (pm Santoro) la figura centrale; cinque anni per il fratello F.I. 51 anni, la madre P.B.P. 74 anni, e il padre I.S. 76 anni. Entro novanta giorni le motivazioni. Il tribunale collegiale (presidente Anna Ponsero) ha inoltre disposto la confisca del "profitto del reato" fino a 6 milioni 183mila euro. Secondo l’accusa sarebbero stati dirottati su conti esteri 5 milioni e mezzo di euro che sarebbero "provento di reati fiscali e fallimentari commessi dagli amministratori e legali rappresentanti di fatto e di diritto di alcune società.