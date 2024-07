Chi è Sveva ragazza in foto con Fedez su Chi | età lavoro studi dove vive Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mentre c’è chi sogna ancora il ritorno dei Ferragnez,è al centro del gossip conMagatti. Questa volta il marito di Chiara Ferragni si mostra insieme a una20enne, senza nascondersi. D’altronde, da quando la sua storia con l’imprenditrice digitale è giunta al termine, non si è mai fatto problemi a mostrarsi insieme ad altre donne. Ogni settimana il rapper appare insieme a una persona diversa e le luci dei riflettori rimangono accese sulla sua vita sentimentale. Questa volta è stato beccato dal settimanale Chi insieme a, mentre si trova in vacanza in Puglia con Emis Killa. Vediamo insieme chi è lei., chi èMagatti: anni, cosaa,Leggi anche: Temptation Island 2024, chi è Marta: età,Leggi anche: Chi è Megghi Galo: età, origini, UeD, aborti, fidanzato,è stato beccato dal settimanale Chi in compagnia diMagatti.