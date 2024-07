Cesena primo giorno di lavoro con Mignani Mangraviti subito in gruppo in attesa di Calò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il caldo non tiene lontano il pubblico dalle panchine gialle lungo il campo di allenamento del. Parecchie le persone che hanno voluto assistere, ieri, ai primi allenamenti dei bianconeri agli ordini del neo tecnico Michele. Porte aperte, almeno per questa fase del precampionato, quando ancora si cura la preparazione e non si parla di moduli e tattiche. Villa Silvia offre un look molto curato come sempre all’inizio della stagione. Di ottimo effetto pure la tribunetta in prato inglese a diretto contatto col terreno di allenamento, è finalmente sparita la rete di recinzione la cui utilità non era chiara. Ora è tutto aperto, un tutt’uno fra squadra e pubblico e finisce che qualche ragazzino fra i tanti presenti ieri a Villa Silvia si sia trasformato in raccattapalle entrando praticamente in campo.